Apple offre 2 millions de dollars aux hackers qui réussiront à contourner le mode Lockdown d’iOS 16

Apple a annoncé un mode de verrouillage extrême pour iOS 16. Celui-ci permettrait aux personnes à haut risque de cyberattaques de rester en communication tout en limitant le risque de se faire hacker.

L’entreprise propose même le plus gros montant jamais "mis en jeu" pour contourner un système de sécurité. Les hackers peuvent tenter de contourner le mode Lockdown d’iOS 16 pour espérer recevoir cette prime.

"Apple fabrique les appareils mobiles les plus sécurisés du marché", a déclaré Ivan Krstić, responsable de l’ingénierie et de l’architecture de sécurité chez Apple. "Le mode de verrouillage est une capacité révolutionnaire qui reflète notre engagement indéfectible à protéger les utilisateurs contre les attaques les plus rares et les plus sophistiquées."

Si l’on en croit l’explication donnée sur le site d’Apple, lorsque la fonctionnalité est activée, les liens et les pièces jointes sont bloqués dans un SMS, la plupart des Javascript sont bloqués sur le Web, les appels FaceTime entrants provenant de numéros inconnus sont bloqués, les connexions filaires ne peuvent être utilisées qu’une fois le téléphone déverrouillé et les profils de configuration et la gestion des appareils ne peuvent pas être installés ni inscrits.

Cette fonctionnalité a été créée pour les personnes les plus sujettes aux attaques : les dirigeants mondiaux, les célébrités, les lobbys, etc.