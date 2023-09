Apple "ne voit pas d'alternative valable à Google" comme moteur de recherche par défaut sur l'iPhone

Eddy Cue, Vice Président d’Apple, a récemment été appelé en tant que témoin dans le procès antitrust opposant les États-Unis à Google ,au sujet des activités de recherche de l'entreprise de Mountain View.

L’occasion pour le VP d’Apple de s’exprimer sur la popularité du moteur de recherche, et de sa présence comme option par défaut sur tous les produits Apple vendus de nos jours. Et selon Cue, si Google est toujours proposé comme moteur de recherche par défaut (aux côtés d’alternatives à retrouver dans les réglages, comme Yahoo, Bing, DuckDuckGo et Ecosia), c’est tout simplement car il n’existe actuellement rien de mieux.

"Il n’y avait pas d'alternative valable à Google à l'époque", a déclaré Eddy Cue à propos de l’accord signé avec le PDG de Google, Sundar Pichai, en 2016. Un accord qui était par ailleurs un prolongement d’un accord signé à l’origine en 2022.

Face au vice-président, Meagan Bellshaw, juriste au ministère de la justice, a posé plusieurs questions concernant la mise en route d’un nouvel iPhone. Elle souligne que pendant la configuration de l’iPhone, on peut choisir la taille de la police de caractères, on peut activer ou non la géolocalisation, mais le choix du moteur de recherche par défaut n’est pas proposé lors de cette première étape.

Selon The Verge, "Eddy Cue a reconnu qu’Apple ne proposait aux utilisateurs un choix de moteurs de recherche lors de l'installation, mais il a également déclaré qu'il ne souhaitait pas le faire de toute façon. "Nous essayons de faire en sorte que les utilisateurs soient opérationnels le plus rapidement possible", a-t-il déclaré. "L'installation est une étape cruciale. Montrer aux utilisateurs un tas de moteurs de recherche dont ils n'ont jamais entendu parler serait tout simplement une mauvaise expérience pour l'utilisateur, a-t-il soutenu ; même Cue ne se souvenait pas des noms de certaines des alternatives à Google. "Nous faisons de Google le moteur de recherche par défaut, a-t-il déclaré, parce que nous avons toujours pensé que c'était le meilleur. Nous choisissons le meilleur et nous permettons aux utilisateurs de le changer facilement."

À l’heure actuelle, le procès est toujours en cours. Et on devrait en apprendre plus sur les liens étroits entre Apple et Google. Eddy Cue a d’ailleurs rappelé que "avant 2003, la recherche sur le web se faisait en tapant google.com dans le champ URL, ou en tapant une autre URL. Nous avons eu l'idée que si vous tapez dans le champ URL quelque chose qui n'est pas une URL, cela va simplement à la recherche". Un détail qui devrait avoir son importance pour la suite.

Pour rappel, Google paye chaque année plusieurs milliards de dollars à Apple pour rester le navigateur par défaut sur iPhone.