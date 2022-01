Apple Music séduit, mais reste toujours loin derrière Spotify

MIDiA Research a publié ce mercredi un nouveau rapport sur l’industrie du streaming, basé sur le deuxième trimestre 2021. On y découvre qu’Apple Music se classe deuxième, loin derrière Spotify.

15% de part de marché pour Apple

Sur les 523,9 millions d’abonnés aux services de streaming musicaux, 15% sont séduits par l’offre d’Apple, préinstallée sur tous les Mac, iPad, iPhone et Apple TV. Le service de la marque à la pomme est talonné par Amazon Music et Tencent Music, qui séduisent tous les deux 13% des utilisateurs. Preuve que la firme de Cupertino ne domine pas le marché, et pourrait encore se faire rattraper par la concurrence.

C’est d’autant plus vrai quand on voit que Spotify est non seulement l’éternel numéro 1, mais que le service suédois séduit 31% des utilisateurs, soit plus du double d’Apple. Spotify compte pas moins de 160 millions d’abonnés payants, contre 78 millions pour Apple.

Mais le règne de Spotify pourrait toucher à sa fin. Selon l’étude, la part de marché du service ne fait que diminuer. Elle était de 34% en 2019, et de 33% en 2020, et désormais de 31%. Cela ne devrait pas profiter uniquement à Apple. En effet, en queue de peloton, des services comme YouTube Music ne cessent de progresser.

Bref, la guerre du streaming n’est pas près de s’arrêter. Ce qui reste une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui profitent de plus de choix et surtout d’offres plus alléchantes (comme le bundle Apple One qui propose à la fois Apple Music, Apple TV+, iCloud et Apple Arcade dans un seul et même abonnement.)