Apple Music : la déclinaison musique classique en approche ?

La marque à la pomme s’apprêterait à lancer Apple Music‌ Classical, une plateforme de streaming qui, comme son nom l’indique, sera dédiée à la musique classique.

L’existence de cette nouvelle plateforme était déjà connue. La firme de Cupertino avait en effet racheté l’entreprise Primephonic au mois d’août 2021, avec l’intention de l’intégrer à Apple Music. Plus d’un an plus tard, ce nouveau service n’a toujours pas vu le jour. Mais cela ne saurait tarder.

Sur Twitter, @Aaron, qui travaille pour l’App Store alternatif Havoc, a partagé une capture d’écran sur laquelle on peut voir la mention d’Apple Music Classical dans le code d’Apple Music. Précédemment, la mention “Apple Classical”, était déjà apparue dans une bêta d’iOS 15.5 et dans la version Android d’Apple Music.