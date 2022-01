Apple Music et Tidal continuent à diffuser la musique de Neil Young

Les plateformes de streaming musical Apple Music et Tidal continuent à proposer le répertoire de Neil Young et le font savoir, alors que Spotify a été sommé de ne plus proposer sa discographie.

Neil Young a en effet posé un acte fort cette semaine en faisant enlever la totalité de sa musique en ligne sur la plateforme de streaming Spotify.

Il lui reproche de partager de fausses informations à propos des vaccins, via le podcast natif de Joe Rogan.

C’est ce 25 janvier qu’il avait écrit via son site : "Ils peuvent avoir [Joe] Rogan ou Young. Pas les deux” , faisant référence au programme d’informations tronquées à propos des vaccins intitulé The Joe Rogan Experience.

Le mois dernier, 270 docteurs, physiciens, et scientifiques avaient signé une lettre ouverte demandant à Spotify d’arrêter de partager ses propos.

Spotify s’est d’ailleurs exécuté rapidement, précisant dans un communiqué : " Nous regrettons la décision de Neil Young d’enlever toute sa musique de Spotify et nous espérons l’y accueillir à nouveau bientôt. "

Mais selon la formule consacrée, le malheur des uns fait le bonheur des autres et Apple Music et Tidal ont profité de " l’affaire Neil Young vs Spotify " pour préciser que " chez eux, il est toujours possible d’écouter ses albums ".