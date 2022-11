Apple Music améliore son Replay de l’année : voici comment y accéder

Apple ne propose toujours pas d’outil aussi puissant et complet que le “Wrapped” de Spotify (dont l’édition 2022 ne devrait plus tarder). Mais pour les utilisateurs de la plateforme de streaming de la marque à la pomme, le “Replay” 2022 est un poil plus intéressant que les années précédentes.

Doucement, mais sûrement, la firme de Cupertino revoit sa formule, et offre cette année un replay un peu plus consistant. À commencer par un best of de votre année, dans un format facile à partager sur les réseaux sociaux. Vous y trouverez le nombre de minutes écoutées (15.819 minutes en ce qui me concerne), la chanson que vous avez le plus écoutée; suivi de l’artiste et de l’album, ainsi que vos genres musicaux favoris.