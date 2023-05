Apple met fin au service "Mon flux de photos"

Lancé en 2011, "Mon flux de photos" (My Photo Stream en anglais), était un service de partage de photos en ligne qui fut remplacé quelques années plus tard par iCloud.

Le but de "Mon flux de photos" était de permettre le partage de photos (jusqu’à 10.000 par jours et 25.000 par mois) afin de les retrouver plus facilement sur un autre appareil. Les clichés étaient conservés sur les serveurs d’Apple pendant 30 jours, mais leur passage dans le cloud avait tendance à dégrader leur résolution.

On comprend donc pourquoi Apple a décidé de mettre fin à ce service. iCloud est certes encore trop limité dans son offre de base (la marque à la pomme offre 5 Go seulement aux nouveaux venus), mais au moins, les photos sont sauvegardées dans leur résolution d’origine, et sans limite d’upload ni de temps.

"Mon flux de photo"” fermera ses portes le 26 juillet prochain. Les uploads seront quant à eux stoppés un mois plus tôt, le 26 juin. Apple précise que si vous avez les clichés originaux sur votre appareil, vous ne devriez perdre aucune photo.