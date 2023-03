Apple : les employés expriment leurs doutes à l’approche de la sortie du casque de réalité mixte

Selon un nouvel article du New York Times, les employés d’Apple ne seraient pas particulièrement emballés par un le casque de réalité mixte, en développement depuis plusieurs années.

Alors que la sortie, ou du moins l’annonce de ce nouveau produit approche à grands pas, de nombreuses voix s’élèvent à Cupertino, et beaucoup cherchent encore l’utilité d’un tel appareil.

Le New York Times a pu s'entretenir avec huit employés de la marque à la pomme (qui ont logiquement décidé de garder l’anonymat), et selon eux, il y aurait des doutes sur plusieurs points : "le prix de l'appareil, qui avoisinerait les 3.000 dollars et suscite des inquiétudes, de même que l’utilité du produit et son marché, qui n'a pas encore fait ses preuves."