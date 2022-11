Apple : les collectes de données ne seraient pas vraiment anonymes

“Privacy. That’s iPhone.” Ce slogan, qui met en avant le respect de la vie privée des utilisateurs, est utilisé dans de nombreuses campagnes par Apple. Mais qu’en est-il réellement ? Selon Tommy Mysk et Talal Haj Bakry, deux experts en sécurité, les données qu’Apple récolte (avec le consentement des utilisateurs) pour améliorer ses appareils ne sont pas si anonymes que ça.

En effet, les deux chercheurs ont découvert que la marque à la pomme collecte un identifiant, le “dsId” (Directory Services Identifier), et que cet identifiant peut être lié à un compte iCloud. Grâce à ces données, Apple peut donc retrouver le nom, la date de naissance, l’adresse email et d’autres informations stockées sur iCloud de chaque utilisateur partageant ses données avec l’entreprise.

Pourtant, sur son site web, la firme de Cupertino explique que le lien entre les données récoltées et l’utilisateur ne peut être fait : “iPhone Analytics peut inclure des détails sur les spécifications du matériel et du système d'exploitation, des statistiques de performance et des données sur la façon dont vous utilisez vos appareils et vos applications. Aucune des informations collectées ne vous identifie personnellement.”

Apple avoue qu’il est possible de corréler certaines informations “à propos des applications Apple sur ces appareils en les synchronisant à l'aide du cryptage de bout en bout”, mais que l’utilisateur reste inidentifiable. Ce qui s’avère donc être faux.

Apple n’a pas encore réagi à cette découverte. Mais si les chercheurs disent vrai, la communication de l’entreprise serait mise à mal. Et les concurrents comme Facebook, qui critiquent Apple, risquent de s’en donner à cœur joie.