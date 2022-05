Apple : les AirPods Pro 2 sont attendus pour cet automne

Comme tous les dimanches, le journaliste Mark Gurman est de retour avec sa newsletter Power On, dans laquelle il balance ses dernières informations, le plus souvent concernant Apple. Et cette semaine ne déroge pas à la règle.

Selon le journaliste de Bloomberg, Apple devrait proposer les très attendus AirPods Pro 2 dès cet automne. Rappelons que la première génération, bien accueillie, date un peu. La marque à la pomme n’a, en effet, rien proposé de nouveau depuis 2019. Quatre ans plus tard, la deuxième génération serait donc enfin prête.

Côté fonctionnalités, de précédentes rumeurs annoncent un nouveau design, avec une tige encore plus courte; la prise en charge du format audio lossless (sans perte); ainsi qu’un nouveau boîtier de recharge.

Mais il ne s’agira pas de la seule nouveauté audio signée Apple cette année. L’automne sera également l’occasion de découvrir, non pas la deuxième génération du casque AirPods Max… mais simplement de nouvelles couleurs. Rappelons que le casque est un produit qui date également, la première version étant sortie en décembre 2020.

Mark Gurman n’en dit pas plus à ce sujet. Il ne faut sans doute pas s’attendre à une deuxième génération pour cette année. Mais le journaliste croise les doigts pour une baisse de prix. Ce qui, il est vrai, ne ferait pas de mal. Le casque est en effet vendu à un tarif bien trop élevé : 629 euros.