Apple : le prochain clavier de l’iPad serait en aluminium, pour se rapprocher toujours plus du Mac

Dans Power On, sa newsletter du dimanche, le journaliste nous donne de nouveaux détails sur le redesign de l’accessoire qui accompagne l’iPad, pour tous ceux qui veulent transformer leur tablette en ordinateur portable :

"La semaine dernière, j'ai écrit qu'Apple prévoyait une refonte du Magic Keyboard - son accessoire combinant clavier et trackpad - pour le lancer en même temps que le prochain iPad Pro l'année prochaine. Nous savons déjà que le nouvel accessoire aura un trackpad plus grand pour ressembler davantage à un Mac, et j'apprends maintenant que la refonte sera encore plus importante. Pour la première fois sur un Magic Keyboard, le boîtier supérieur - la zone autour du clavier lui-même - sera en aluminium, à l'image des récents ordinateurs portables Mac."

Évidemment, cela pose plusieurs questions. Actuellement, la combinaison de l’iPad Pro et du Magic Keyboard est très épaisse et surtout très lourde. Un accessoire en aluminium, même s’il s’agit d’un métal léger, ne viendrait-il pas alourdir l’ensemble ? Selon Gurman, "cette nouvelle approche donnera à l'accessoire l'impression d'être un produit haut de gamme, dans le respect de l'esthétique du Mac. Le passage à l'aluminium confère également au clavier une structure plus robuste : L'ancienne version, plus légère, avait tendance à se plier et même à se déchirer sur les bords. On m'a dit que, lorsqu'elle est fermée, la coque extérieure du Magic Keyboard conservera le matériau de couverture du modèle actuel. Il continuera également à être équipé d'un port USB-C."