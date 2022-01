Apple : le passage à iOS 15 va devenir obligatoire

La marque à la pomme va forcer les utilisateurs à adopter la nouvelle version de son OS, malgré les promesses faites il y a plusieurs mois.

Une situation temporaire

Le taux d’adoption d’iOS 15 n’est pas aussi élevé que prévu et du côté d’Apple on n’aime pas ça. Du coup, l’entreprise prévoit de forcer la main aux utilisateurs, en limitant le nombre de mises à jour labélisées iOS 14.

Pourtant, ce n’est pas ce que la firme de Cupertino avait promis à l’arrivée d’iOS 15. Comme expliqué sur le site de la marque, “iOS offre désormais le choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l’app Réglages. Vous pouvez passer à la dernière version d’iOS 15 dès sa sortie afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités et de l’ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou bien continuer sur iOS 14 et néanmoins profiter d’importantes mises à jour de sécurité.”

Mais à d’autres endroits, notamment dans les pages d’assistance, Apple indique désormais que cette situation était temporaire et que les mises à jour de sécurité importantes ne seraient proposées que “pendant une certaine durée.”

Faut-il y voir une volonté de faire passer les utilisateurs à iOS 15, afin d’afficher un taux d’adoption digne des attentes de l’entreprise, ou bien la situation était belle et bien temporaire depuis le début, mais pas annoncée clairement ?

Dans tous les cas, iOS 14 semble laisser la place à iOS 15 chez de nombreux utilisateurs, qui se voient proposer de passer à iOS 15.2.1 alors qu’ils sont encore sur iOS 14.8.1.