Apple : le HomePod avec écran serait toujours d’actualité

Selon Bloomberg, il s’agira “essentiellement d’un iPad bas de gamme - capable de contrôler des éléments tels que les thermostats et les lumières, de lire des vidéos et de gérer les chats FaceTime, selon les personnes ayant connaissance des plans. Le produit pourrait être monté sur les murs ou ailleurs à l'aide de fixations magnétiques, ce qui le positionnerait comme un gadget domestique plus qu'un iPad ordinaire.”

Apple aurait même envisagé un écran plus grand que les iPad actuels (dont le plus grand propose une dalle de 12,9 pouces), mais on n’en sait pas plus pour l’instant. Toujours est-il que ce nouveau produit, qui a connu quelques retards, ne sera pas commercialisé avant 2024 au plus tôt. À noter que la marque à la pomme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Un autre appareil, qui mélangera à la fois un boîtier Apple TV, un HomePod et une caméra FaceTime est également en préparation. Prévu pour 2023, le concept a lui aussi été retardé.