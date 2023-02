Apple : le floutage des photos à caractère sexuel débarque en Belgique

La fonctionnalité, qui nécessite au minimum iOS 15.2, iPadOS 15.2, watchOS 9 ou macOS Monterey 12.1, offrira également la possibilité à l’enfant de contacter une personne de confiance en cas de réception d’un contenu douteux.

“Si Messages détermine qu'une photo que votre enfant a reçue ou qu’il est sur le point d'envoyer semble contenir de la nudité, il brouille l'image, affiche un avertissement indiquant que la photo peut être sensible et propose des moyens d'obtenir de l'aide.” Ensuite, “Messages propose à l'enfant plusieurs moyens d'obtenir de l'aide, y compris quitter la conversation, bloquer le contact, laisser un message de groupe et accéder à des ressources de sécurité en ligne. L’app rassure l'enfant en lui faisant savoir qu’il peut sans problème refuser d’afficher la photo ou de poursuivre la conversation.”

Enfin, si l’enfant décide malgré tout de voir ou d’envoyer une photo qui contient de la nudité, l’application lui demandera de confirmer qu’il souhaite le faire et suggérera d’autres solutions, “en le rassurant à nouveau sur le fait qu'il a le droit ne pas participer à la conversation et qu’il peut obtenir plus d’aide”, explique Cupertino.

L’option, qui sera prochainement disponible chez nous, ainsi que dans 5 autres pays (Suède, Japon, Corée du Sud, Pays-bas et Brésil), devra être activée dans le sous-menu “Sécurité des communications” (Réglages > Temps d’écran > Sécurité des communications) de vos appareils.