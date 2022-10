Apple : le capteur Touch ID serait bel et bien abandonné

Une possibilité, si le capteur Touch ID devait faire son retour, serait de le limiter aux iPhone d’entrée de gamme, comme l’iPhone SE. Mais Gurman déclare n’avoir rien entendu à ce sujet.

Apple devrait donc continuer d’utiliser Face ID sur les prochains iPhone et iPad Pro. Introduit en 2017 sur l’iPhone X, ce module de reconnaissance faciale a été repensé à deux reprises. Sur l’iPhone 13 Pro en 2021, dans une encoche plus petite, et plus récemment sur l’iPhone 14 Pro, dans un poinçon entouré d’une interface dynamique, baptisée Dynamic Island.