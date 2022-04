Apple lance son kit de réparation d’iPhone à domicile, mais est-ce avantageux ?

Si vous vous sentez capable de réparer vous-même votre iPhone, Apple lance son service de réparation. Disponible dans un premier temps aux États unis, avant un lancement en Europe dans le courant de l’année, le programme permet de louer ou d’acheter les outils nécessaires à une réparation en bonne et due forme.

À réserver aux bricoleurs

Le Self Service Repair d’Apple permet en effet de réparer plusieurs iPhone, à savoir la série iPhone 12, iPhone 13 et le récent iPhone SE. Appareil photo, écran, batterie, tout y passe et tout est expliqué de façon très détaillée par la marque à la pomme dans ses manuels de réparation.

Il ne vous reste plus ensuite que de faire votre choix parmi les 200 pièces de rechange proposées par l’entreprise, et d’acheter ou de louer les outils nécessaires (comptez 49 dollars par semaine en location). Apple précise que “les outils disponibles pour les clients sur le Self Service Repair Store sont les mêmes que ceux utilisés par le réseau de réparations d’Apple. Ils sont conçus sur mesure pour aider à fournir les meilleures réparations pour les produits Apple et sont conçus pour résister aux rigueurs des opérations de réparation professionnelle à volume élevé où la sécurité et la fiabilité sont la priorité absolue.”