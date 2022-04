Apple : la puce M3 est déjà en préparation

La M2, qui devrait faire ses débuts à la conférence WWDC de juin, devrait équiper de nombreuses machines. On l’attend notamment dans le MacBook Air, le MacBook Pro d’entrée de gamme ou encore le Mac mini. Les M2 Pro et M2 Pro Max seraient réservés aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, tandis qu’une éventuelle M2 Ultra pourrait déjà équiper une nouvelle version du Mac Pro.

Bref, entre toutes ces nouvelles machines, l’arrivée de l’iPhone 14 en septembre, une nouvelle Apple Watch, les AirPods Pro 2 et les rumeurs annonçant un casque de réalité virtuelle ainsi qu’un produit à mi-chemin entre l’Apple TV et l’HomePod, le planning de sortie de la firme de Cupertino sera changé jusqu’à la fin de l’année.