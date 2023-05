Apple : la puce M3, encore plus puissante, est en préparation

Après le succès critique de la puce M1 et M2 (ainsi que leurs déclinaisons Pro et Max), Apple teste actuellement les premières puces M3, qui devraient être intégrées à certains Macs en 2024.

On le sait, les puces maison de la marque à la pomme sont très puissantes, et la nouvelle génération devrait continuer sur cette excellente lancée. Selon le journaliste Mark Gurman, le bond technique entre la M2 et la M3 devrait être équivalent à celui entre la M1 et la M2.

Le journaliste de Bloomberg annonce 12 cœurs CPU (dont 6 économes en énergies) et 18 cœurs graphiques, ainsi que 36 Go de mémoire sur la M3 de base. À titre de comparaison, la M2 proposait 10 cœurs CPU, 16 cœurs graphiques et 32 Go de mémoire. Enfin, la M1 Pro, propose quant à elle 8 cœurs CPU, 14 cœurs graphiques et 32 Go de mémoire.