Apple : la conférence WWDC débutera le 5 juin 2023

Apple a officialisé les dates de la Worldwide Developers Conference (WWDC), son événement dédié aux développeurs. Celle-ci se tiendra du 5 au 9 juin prochain à Cupertino. L’occasion pour la marque à la pomme de débuter les festivités avec une Keynote qu’on espère pleine de surprises.

On le sait, la WWDC est pour Apple l’occasion de parler de software, et donc de présenter les nouvelles versions d’iOS, d’iPadOS ou encore de macOS. Mais il n’est pas rare que l’entreprise y annonce de nouveaux produits. Et si on se fie à l’illustration présente sur les invitations, on pourrait s’attendre à la présentation du casque de réalité mixte, en préparation depuis des années.

De nombreux internautes ont en effet interprété ces demi-cercles pour une des deux lentilles du casque. Ce qui validerait les récentes rumeurs, qui annoncent une présentation de l’appareil en juin, pour une commercialisation en fin d’année.