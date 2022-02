Apple : l’iPhone 6 Plus rejoint la liste des appareils “vintage”

Régulièrement, Apple “abandonne” certains appareils. Cette année, c’est l’iPhone 6 Plus qui ne sera plus pris en charge par la marque à la pomme.

Commercialisé en septembre 2014, l’iPhone 6 Plus avait été retiré de la vente en 2016, laissant sa place à l’iPhone 7 et 7 Plus. Premier appareil à prendre en charge Apple Pay, l’iPhone 6 Plus rejoint donc l’iPhone 4, 4S, 5 et 5C dans la liste des smartphones “vintages” de la marque.

D’autres produits rejoignent également la section vintage, à savoir l’iPad 4 (commercialisé en novembre 2014) et le Mac Mini sorti en 2012. Comme l’explique Apple, “les produits sont considérés comme vintage lorsqu'Apple a cessé de les distribuer à la vente il y a plus de 5 ans et moins de 7 ans.”

Pour résumer, Apple cessera de réparer l’appareil en cas de problème. Des réparations seront toujours possibles chez des réparateurs tiers, mais les pièces se feront logiquement de plus en plus rares.

La liste des produits vintage (Mac, iPod, iPhone, etc.) est à retrouver par ici.