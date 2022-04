Apple : faut-il s’attendre à de nouveaux MacBook lors de la keynote de juin ?

Les dates de la WWDC, alias la Worldwide Developers Conference d’Apple, sont connues. Du 6 au 10 juin prochain, la marque à la pomme présentera ses nouveautés software (dont iOS 16) et proposera de nombreuses sessions pour les développeurs. Mais de nouveaux produits pourraient être de la partie.

Deux nouveautés attendues

Selon le journaliste Mark Gurman, Apple devrait dévoiler deux Mac lors de la conférence : "Apple se prépare à lancer de nouveaux Mac dans les prochains mois. Quel meilleur endroit pour le faire que la WWDC ? C'est le même endroit où la transition des Mac Intel aux propres puces d'Apple a été annoncée il y a deux ans. On me dit qu'il y a deux nouveaux Mac à venir vers le milieu de l'année ou au début du second semestre. L'un d'eux sera probablement le nouveau MacBook Air."

Ce MacBook Air serait la première machine à bénéficier de la puce M2, qui succédera à la puce M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra. Il emprunterait le look coloré de l’iMac, avec plusieurs coloris et une bordure d’écran blanche, ainsi qu’une nouvelle caméra frontale, et une compatibilité MagSafe au niveau de la recharge.

Toujours selon Gurman, l’autre modèle prévu serait soit un nouvel iMac 24 pouces, soit un nouveau Mac Mini, soit un MacBook Pro qui viendrait remplacer la version 13 pouces toujours en vente depuis quelques années.