Apple explique pourquoi le multitâche sera réservé aux plus récents iPad

L’arrivée de Stage Manager, le nouvel outil de gestion des fenêtres sur iPad, avait de quoi faire des heureux. Dévoilée lors de la WWDC, l’option offre un véritable moyen de travailler “comme sur un ordinateur”, en superposant les fenêtres et en les redimensionnant. Mais malheureusement, Stage Manager ne sera pas disponible pour tout le monde.

En effet, la marque à la pomme a décidé de limiter Stage Manager aux iPad possédant une puce M1. Soit les modèles les plus récents dévoilés par l’entreprise. Le site DigitalTrends a donc demandé à Apple les raisons de ce choix:

“Nous avons contacté Apple pour demander pourquoi Stage Manager est limité aux iPad équipés de M1, et nous avons obtenu une réponse raisonnable. Selon la société, Stage Manager est limité aux puces M1 principalement en raison de la nouvelle fonctionnalité d'échange de mémoire rapide d'iPadOS 16, que Stage Manager utilise largement”, explique le site. ”Cela permet aux applications de convertir le stockage en RAM (efficacement), et chaque application peut demander jusqu'à 16 Go de mémoire. Étant donné que Stage Manager vous permet d'avoir jusqu'à huit applications à la fois - et parce que chaque application pourrait demander 16 Go de mémoire - cela demande beaucoup de ressources. En tant que telle, la nouvelle fonctionnalité de gestion des fenêtres a besoin de M1 pour des performances fluides.”