Apple étend la fonction Stage Manager aux plus anciens iPad Pro

La marque à la pomme a annoncé que Stage Manager, la principale nouveauté de iPadOS 16, jusqu’ici réservé aux iPad dotés d’une puce M1, sera étendu aux iPad Pro de troisième et quatrième génération.

"Nous avons présenté Stage Manager comme une toute nouvelle façon de faire du multitâche avec des fenêtres qui se chevauchent et redimensionnables sur l'écran de l'iPad et un écran externe séparé, avec la possibilité d'exécuter jusqu'à huit applications à l'écran en même temps", explique Apple dans un communiqué adressé au site Engadget. "La prise en charge multi-écran n’était possible qu'avec toute la puissance des iPads basés sur M1. Mais les clients de l'iPad Pro 3e et 4e génération ont exprimé leur intérêt de pouvoir tester Stage Manager sur leur iPad. En réponse, nos équipes ont travaillé dur pour trouver un moyen de fournir une version à écran unique pour ces systèmes, avec la prise en charge de jusqu'à quatre applications en direct sur l'écran de l'iPad à la fois."