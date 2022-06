Apple : et si le multitâche Stage Manager était disponible sur d’anciens iPad ?

La première bêta d’iPadOS 16 aura fait parler d’elle principalement pour deux raisons. Car non seulement Apple offre enfin un véritable mode multitâche à sa tablette (avec des fenêtres redimensionnables), mais la marque à la pomme réserve cette nouveauté à ses iPad les plus récents, dotés d’une puce M1.

Une décision qui n’a pas vraiment plu, et ce malgré les explications techniques de l’entreprise. Selon Apple, “Stage Manager est limité aux puces M1 principalement en raison de la nouvelle fonctionnalité d'échange de mémoire rapide d'iPadOS 16, que Stage Manager utilise largement.”

Au site DigitalTrends, l’entreprise précisait ”qu’étant donné que Stage Manager permet d'avoir jusqu'à huit applications à la fois - et parce que chaque application pourrait demander 16 Go de mémoire - cela demande beaucoup de ressources. En tant que telle, la nouvelle fonctionnalité de gestion des fenêtres a besoin de M1 pour des performances fluides.”

On comprend donc que la firme de Cupertino souhaite éviter de livrer une fonctionnalité qui s’avérerait lente et décevante à cause des limitations techniques. Mais, dans le code de la première bêta, on retrouve un menu qui permet d’activer Stage Manager sur d’anciens iPad. “Chamois”, le nom de code de l’option, pourrait en effet être activé sur des modèles dits “Legacy”, comprenez plus anciens.

Faut-il en déduire qu’Apple pourrait ouvrir Stage Manager à un plus grand nombre d’iPad dans une future bêta ? Tout est possible. Et afin d’éviter des ralentissements, l’entreprise pourrait limiter le nombre d’applications à quatre, contre huit actuellement sur les iPad M1 (à savoir quatre apps sur l’écran de l’iPad et quatre apps sur un second écran).

Il faudra attendre les futures bêtas, qui devraient arriver à un rythme régulier d’ici la sortie officielle en septembre ou octobre, pour en savoir plus.