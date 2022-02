Mais d’un autre côté, “nous entendons dire qu'il y a un intérêt pour un écran pliable de plus grande taille, autour de 20 pouces”, annonce l’analyste. “Cette taille pourrait créer une nouvelle catégorie pour Apple et se traduirait par un véritable produit à double usage, un ordinateur portable avec un clavier pleine taille lorsqu'il est plié, ou utilisé comme moniteur lorsqu'il n'est pas plié et connecté à un clavier externe.”

Ross Young prévoit même une résolution UHD/4K, voire plus selon la taille. Le tout serait prévu pour 2026 ou 2027. Pour le reste, il faudra attendre quelques mois voire quelques années pour en savoir plus. Mais Ross Young, au même titre que l’analyste Ming-Chi Kuo, est souvent bien informé et base ses prédictions sur les infos qu’il récolte auprès des chaînes d'approvisionnement, ce qui le rend très crédible.