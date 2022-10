Apple envisage de transformer l’iPad en écran connecté à l’aide d’une station d’accueil

D’ici là, la marque à la pomme devrait clôturer l’année avec l’annonce imminente des nouveaux iPad Pro. Avec leur nom de code J617 et J620, les nouvelles tablettes de 11 et 12,9 pouces embarqueraient une puce M2. Gurman annonce également la possibilité d’une recharge sans-fil MagSafe, voire une recharge inversée, qui permettrait de recharger un iPhone ou des AirPods en les posant au dos de la tablette.

Ce qui est quasiment certain, c’est que ces nouveaux iPad seront dévoilés en ligne, et non plus via une Keynote. Leur présentation devrait avoir lieu avant la fin du mois et coïnciderait avec la sortie d’iPadOS 16.