Apple devrait enfin dévoiler son casque de réalité augmentée au printemps

2023 pourrait être une année importante pour la marque à la pomme. Selon le journaliste Mark Gurman, Apple devrait enfin présenter son casque de réalité mixte au printemps, quelques semaines avant la grosse conférence WWDC de juin (où la firme de Cupertino dévoile principalement ses nouveautés logicielles).

Après plusieurs années de rumeurs et de spéculations de la part des analystes et des spécialistes, le casque serait commercialisé à l’automne 2023. Une date de lancement qui coïncide avec les prévisions de l’analyste Ming-Chi Kuo. Toujours selon Mark Gurman, plusieurs prototypes ont d’ores et déjà été envoyés à des développeurs triés sur le volet. Mais le produit est loin d’être finalisé pour autant.

Le casque, qui devait initialement être présenté en ce mois de janvier (après des reports en 2020, 2021 et 2022), a légèrement été retardé une fois de plus afin que les équipes peaufinent certains détails. Gurman parle dans sa newsletter “Power On” de détails techniques, mais également de détails concernant le système d’opération (nom de code “Borealis”, mais qui devrait être baptisé xrOS), ainsi que des détails concernant le marketing entourant ce nouveau produit.

Le casque, qui devrait s’appeler “Reality Pro”, est très important pour l’entreprise, qui n’est pas arrivée sur un nouveau marché depuis de nombreuses années (on pense à l’Apple Watch, en 2014 ou plus récemment les AirPods en 2016). Il n’est donc pas question de se planter pour Tim Cook et ses équipes. “Pour y parvenir, Apple a mobilisé les ressources de plusieurs départements d'ingénierie matérielle et logicielle”, explique Mark Gurman. “Cela a entravé d'autres projets, dont certains souffraient déjà de leurs propres retards et coupes budgétaires en raison du ralentissement économique. Et cela pourrait signifier qu'Apple aura moins de produits majeurs à dévoiler cette année.