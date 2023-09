Apple dévoilera officiellement l’iPhone 15 le 12 septembre

L’iPhone 15 Pro et Pro Max devraient quant à eux connaître de plus gros changements :

Une puce A17 Bionic, qui serait le premier processeur de 3 nanomètres dans un smartphone

Un nouveau bouton d'action, c’est-à-dire un bouton programmable qui remplace le bouton de mise en sourdine, et qui ressemblerait au bouton action présent sur l’Apple Watch Ultra

Un nouveau cadre en titane, matériau plus léger qui viendrait remplacer l’actuel acier inoxydable utilisé par Apple

Un nouveau design, avec des bords plus fins et légèrement incurvés

Une batterie plus puissante

Un zoom Periscope sur l’iPhone 15 Pro Max (comme le proposait déjà Huawei il y a plusieurs années)

Évidemment, tout cela devrait s’accompagner d’une hausse des prix. On parle d’un prix de départ de 1.099 et 1.199 dollars pour le 15 Pro et 15 Pro Max respectivement. Apple devrait également modifier le port Lightning sur l’ensemble de la gamme, et proposer (enfin) un port USB-C afin, notamment, d’être en règle vis-à-vis de la législation européenne.

Enfin, Apple pourrait également dévoiler de nouveaux AirPods Pro dotés d’un port USB-C. Bref, pour confirmer toutes ces rumeurs, rendez-vous le 12 septembre prochain vers 19 heures. La Keynote sera évidemment retransmise en direct sur différentes plateformes.