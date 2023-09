Apple dépenserait des millions de dollars par jour pour rivaliser avec ChatGPT

Toujours selon The Information, ces recherches pourraient être intégrées à plusieurs niveaux. Siri, l’assistant vocal de l’iPhone, en serait le premier bénéficiaire (il était temps !). Un chatbot comme ChatGPT pourrait également aider les clients qui se tournent vers AppleCare à la recherche d’une solution.

Mais ce qui est plus surprenant dans l’article de The Information, c’est qu’on y apprend qu’Ajax GPT, le grand modèle de langage le plus avancé d’Apple, serait déjà plus puissant que ChatGPT 3.5. Ajax GPT aurait été entraîné sur plus de 200 milliards de paramètres. Mais l’IA n’est, pour l’instant, utilisée qu’en interne.

Pour les utilisateurs, il faudra donc attendre septembre 2024 au plus tôt, avec la sortie d’iOS 18, pour pouvoir éventuellement profiter de ces avancées.