Apple Car, c'est terminé ? L’équipe aurait été dissoute...

L’Apple Car n’est visiblement pas le projet le plus simple pour la marque à la pomme. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’équipe qui travaillait sur la première voiture signée Apple aurait été complètement dissoute. Une réorganisation est prévue pour dans 6 mois au maximum.

Objectif : 2025

Et il n’y a pas de temps à perdre du côté de Cupertino. Selon l’analyste, la production du véhicule est toujours prévue pour 2025, malgré les lacunes de l’entreprise dans le domaine de l’automobile. Même son de cloche du côté de Bloomberg, qui annonce via son journaliste Mark Gurman une mise en vente de l’Apple Car d’ici 4 ans.

“Apple vise en interne le lancement de sa voiture autonome dans quatre ans, plus rapidement que le délai de cinq à sept ans que certains ingénieurs avaient prévu plus tôt cette année. Mais le timing est fluide, et atteindre cet objectif de 2025 dépend de la capacité de l'entreprise à compléter le système de conduite autonome - une tâche ambitieuse selon ce calendrier.”