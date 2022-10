Apple augmente le prix d’Apple Music, Apple TV+ et Apple One

La marque à la pomme, qui a publié iPadOS 16 et macOS Ventura ce lundi 24 octobre, en a également profité pour augmenter discrètement les tarifs de ses abonnements.

Il s’agit d’une première pour Apple, qui n’avait pas augmenté le prix d’Apple TV+ depuis sa création. “Les prix des abonnements à Apple Music, Apple TV+ et Apple One vont augmenter à partir d’aujourd’hui. Nous continuons également à ajouter des fonctionnalités innovantes qui font d’Apple Music la meilleure expérience d’écoute au monde. Trois ans plus tard, Apple TV+ propose une vaste sélection de séries, de longs métrages, de documentaires, de divertissements pour enfants et pour la famille, primés et acclamés par le public, et proposés par les conteurs les plus créatifs du monde”, justifie l’entreprise.