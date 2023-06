Apple : attention, un “simple” message peut pirater votre iPhone

Les équipes de KUMA (Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform) ont découvert une faille de sécurité importante au sein d’iOS.

Celle-ci permettrait de prendre le contrôle de votre iPhone, à la simple réception d’un message envoyé sur iMessage. Le message en question est accompagné d’une pièce jointe malveillante, mais l’utilisateur n’a même pas à cliquer dessus pour l’activer. C’est ce qu’on appelle une faille "zéro click."

L’iPhone passe alors sous le contrôle des pirates, et le malware peut transmettre "discrètement des informations privées à des serveurs distants : enregistrements de microphones, photos de messageries instantanées, géolocalisation et données sur un certain nombre d’autres activités du propriétaire de l’appareil infecté", selon Kaspersky.

À l’heure actuelle, Apple n’a pas corrigé cette faille, qui daterait pourtant de 2019. Mais il existe une solution pour éviter d’en être la victime : il suffit d’installer iOS 16. En effet, la version la plus récente d’iOS à être victime de cette faille serait iOS 15.7. Il est donc urgent d’installer la dernière mise à jour.

À noter que des modèles plus anciens, comme les iPhone 7/7 Plus ou 6s/6s Plus, ainsi que l’iPhone SE de première génération ne sont pas compatibles avec iOS 16. Il faut donc croiser les doigts pour qu’Apple corrige la faille au plus vite.