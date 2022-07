Apple Arcade : voici ce que deviendront les jeux supprimés du catalogue

Comme on vous l’annonçait il y a quelques jours, 15 jeux vont quitter la plateforme Apple Arcade (les titres sont à retrouver ici). Depuis lors, la marque à la pomme a donné plus de détails.

Concrètement, une fois les jeux supprimés, il sera toujours possible pour les abonnés d’y jouer pendant deux semaines. Après 14 jours, le jeu ne pourra plus être lancé et les joueurs en seront notifiés.

Concernant le futur des jeux, Apple déclare que tout dépendra des développeurs : “Après qu'un jeu ait quitté Arcade, le développeur du jeu peut choisir de rendre son jeu disponible sur l'App Store. Ces jeux peuvent varier de la version Arcade. Si le développeur rend son jeu disponible sur l'App Store et vous permet de charger vos progrès enregistrés, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté dans la version Arcade.”

Autrement dit, la balle sera entièrement dans le camp des créateurs de ces jeux. Autre point à souligner : l’arrivée de ces titres de manière traditionnelle dans l’App Store pourra s’accompagner d’achats intégrés. Le développeur pourra en effet choisir s’il souhaite rendre certains éléments (voire le jeu entier) payants. Ce qui est formellement interdit au sein d’Apple Arcade.

Rappelons qu’au lancement d’Apple Arcade, la firme de Cupertino avait signé un contrat d’exclusivité de trois ans avec de nombreux développeurs. Ces contrats se terminent bientôt et d’autres jeux risquent donc de quitter la plateforme.