Apple abandonnerait également les accessoires en silicone

Mais ce qui est plus étonnant, ce qu’Apple abandonnerait également le silicone. Selon MacRumors, il faudra faire une croix ces prochains mois sur les coques en silicone ainsi que sur les bracelets en silicone, qui étaient les alternatives moins chères proposées par la marque à la pomme.



Comme l’explique 9to5Mac, "le rapport explique que l'abandon du silicone ne devrait pas être imminent et qu'il se fera plutôt par une transition plus progressive, les modèles existants n'étant pas rafraîchis par de nouvelles options de couleur. Comme pour l'abandon du cuir, l'abandon du silicone se ferait pour des raisons environnementales et de développement durable. L'article publié aujourd'hui indique que les accessoires en silicone seront remplacés par des "matériaux de nouvelle génération plus respectueux de l'environnement".

À l’heure actuelle, on ne sait pas ce que proposera Apple comme alternatives. Et s’il faut s’attendre à une hausse des prix (ce qui est probable quand on connaît l’entreprise). Réponse demain soir, vers 19 heures.