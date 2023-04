Apple : à quoi servirait le futur écran sur le boîtier des AirPods ?

Si ces nouveaux AirPods nécessitent toujours un iPhone pour fonctionner, la présence d’un écran serait inutile. Après tout, pourquoi sortir le boîtier de sa poche quand on peut sortir directement l’iPhone (ou contrôler le tout via une Apple Watch pour ceux qui sont à fond dans l’écosystème Apple) ?

Dans le cas contraire, la firme de Cupertino pourrait surprendre et donner encore plus de fil à retordre à la compétition, tout en imposant, qui sait, un moyen supplémentaire d’interagir avec sa musique. Quoi qu’il en soit, il est encore trop tôt pour se prononcer. Il ne s’agit après tout que d’un brevet. Rien ne nous dit qu’Apple poursuivra dans cette direction. Mais si l’entreprise décide d’aller plus loin, l’idée est au moins déposée.