Appinest, une application pour simplifier la vie des locataires de logements sociaux à Bruxelles

Monica vit dans un appartement de la Cité de l'Olivier, elle est locataire du Foyer schaerbeekois depuis plus de vingt ans mais elle ne connait pas encore l'application Appinest, qu'elle trouve néanmoins "utile, car pour le moment (pour joindre le Foyer, ndlr), elle va sur place. Par téléphone, c'est difficile."

Simplifier la vie des locataires de logements sociaux, c'est l'objectif de cette nouvelle application. Elle permet aux locataires d’introduire des demandes d'intervention technique et de suivre leur résolution, de garder un œil sur leurs données personnelles et financières, de prendre des rendez-vous en ligne et d’accéder aux dernières actualités de leur société de logement.

Elle a été développée par la SLRB (la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale) et lancée fin de l'année 2021. Actuellement, cette application est disponible pour les locataires de 11 sociétés immobilières de service public (SISP), sur 16 dans la capitale. Mais l'application ne compte que 500 utilisateurs à ce stade, elle doit en effet encore se faire connaître des usagers.

C'est pourquoi la SLRB lance une campagne de communication et est en train installer une trentaine de bornes dans des lieux stratégiques, comme les bureaux du Foyer schaerbeekois. Sur place, des étudiantes aident les locataires à installer l'application et à l'utiliser. C'est le cas de Khadouma Badora, qui est venue voir comment fonctionne Appinest.

Elles m'ont bien expliqué que si j'ai un problème technique, je peux le signaler directement via l'application, comme un ascenseur en panne ou un problème d'humidité. C'est bien, c'est mieux de de devoir faire la file.

La SRLB et la Secrétaire d'Etat bruxelloise au Logement, Nawal Ben Hamou insistent : il s'agit d'un nouveau service, digital et sécurisé, qui complète les canaux existants comme les permanences ou le contact via un assistant social. Et il n'est pas question de les remplacer.