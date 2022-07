Appetite for Destruction des Guns a 35 ans !

La fusion de deux groupes

Retour en 1985. A cette époque, Axl Rose et le guitariste Izzy Stradlin évoluent au sein du groupe Hollywood Rose. Ces deux membres vont ensuite s’associer au bassiste Ole Beich, au guitariste Tracii Guns et au batteur Rob Gardner, issu du groupe L.A. Guns pour fonder une nouvelle formation. Le nom de celle-ci est rapidement trouvé, "Hollywood Rose" + "L.A. Guns" devient "Guns N’Roses".

Beich, Guns, et Gardner sont rapidement remplacés par le bassiste Duff McKagan, le guitariste Slash et le batteur Steven Adler. Le groupe est en place et tente de se faire remarquer sur différentes scènes de Los Angeles. Lors d’un de leurs concerts au Troubadour, un club mythique de L.A., Guns N’Roses se fait remarquer par un représentant du label Geffen, Tom Zutaut.

Ce dernier est impressionné par la prestation des Guns. On est alors très loin de ce que beaucoup de groupes proposent à cette époque, on n’est pas dans un trip pop metal "à la Europe" ou encore dans des sonorités "new wave" "à la Duran Duran". Guns s’inscrit directement comme les dignes descendants d’une tradition "Classic Rock", les successeurs de Led Zeppelin, Aerosmith ou encore de Lynyrd Skynyrd.

Slash se souviendra de cette "différence" qu'ils défendaient à l’époque.