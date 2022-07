Appel aux dons des banques alimentaires face à la hausse de 15% des demandes d'aide

La Fédération belge des banques alimentaires (FBBA) tire la sonnette d'alarme et lance un appel aux dons jeudi dans un communiqué. Depuis janvier, elle fait face à une hausse de 15% des demandes d'aide alimentaire, en raison de l'inflation, qui a atteint en mai dernier son niveau le plus élevé depuis 40 ans.

Depuis janvier et jusque fin juin, 204.000 personnes ont frappé à la porte des banques alimentaires, soit 15% de plus qu'à la fin de 2021, représentant 26.763 bénéficiaires de l'aide alimentaire supplémentaires.

L'aide alimentaire représente les repas servis dans les "restos sociaux" et lors des soupes populaires, ou encore des colis alimentaires. La FBBA se charge de coordonner le réseau national des neuf banques alimentaires régionales belges, qui assurent l'approvisionnement et la redistribution de vivres auprès d'associations caritatives indépendantes.

En collaboration avec la Fédération européenne des banques alimentaires, qui compte 29 pays membres, les banques alimentaires ont pour objectif de prévenir l'insécurité et le gaspillage alimentaires. Pour cela, elles récupèrent des surplus ou des dons alimentaires provenant de l'agriculture, des supermarchés et des industries agro-alimentaires, des hôtels, des restaurants ou encore des cantines. Des programmes nationaux, européens et internationaux soutiennent également l'approvisionnement à l'aide alimentaire.