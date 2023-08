Appel au calme suite à des agressions filmées en Flandre, le phénomène s’intensifie sur les réseaux sociaux

En Flandre, la police appelle au calme suite à la diffusion de vidéos de violences sur les réseaux sociaux. On y voit des jeunes qui sont frappés et humiliés. Ce genre de vidéos se multiplient, y compris de ce côté-ci de la frontière linguistique.

Dans l’une d’entre elles, on voit un groupe d’adolescents s’en prendre à un jeune homme. Ils sont menaçants et le forcent à embrasser leurs pieds avant de le rouer de coups. L’agression, volontairement filmée et publiée sur les réseaux sociaux, a été largement diffusée, jusqu’à être récupérée politiquement par l’extrême droite flamande.

Ce phénomène n’est pas neuf, mais, selon Bruno Humbeeck, psychopédagogue et professeur à l’UMons, il s’intensifie : "Ça va plus loin que le happy slapping. Le happy slapping suppose l’intention de nuire à quelqu’un de précis. Maintenant, on est dans une violence quasiment aléatoire, avec des agressions contre des personnes inconnues, destinées à manifester qu’on a une forme de puissance qui permet de tout oser."

Les auteurs, généralement jeunes, s’exposent à des poursuites pour harcèlement ou comportement dégradant. "Il faut faire des captures d’écran et toujours porter plainte. Il faut sorti du sentiment d’impuissance et faire sortir l’agresseur du sentiment d’impunité."

En Flandre, certaines vidéos diffusées sur le réseau Telegram se sont retournées contre les auteurs des agressions qui font désormais l’objet d’une traque.