La police fédérale a lancé mercredi, à la demande du juge d’instruction de Namur, un appel à témoins concernant une tentative de meurtre à Éghezée en province de Namur.

Le mardi 4 janvier 2022, un homme de 55 ans, blessé par arme à feu, avait été déposé par deux individus devant la caserne des pompiers d’Éghezée. "Pourquoi l’avoir déposé devant la caserne des pompiers ? On présume que c’est pour favoriser des soins, mais ce n’est qu’une hypothèse de travail" détaille le substitut du procureur du Roi de Namur, Etienne Gaublomme. "D’autant plus que la victime dit ne se souvenir de rien, ce qui n’aide pas beaucoup".

Ces personnes se déplaçaient à bord d’un véhicule de teinte foncée immatriculé en Allemagne, qui était escorté par un autre véhicule de couleur rouge. Un portrait-robot de l’un des deux individus a pu être réalisé. Il est âgé entre 30 et 35 ans, mesure environ 1m80, a les cheveux foncés et une barbe. "On a pu réaliser un portrait-robot de l’individu qui dépose la victime devant la caserne de pompiers. Si on parvient à identifier cette personne, on pourra peut-être l’entendre et comprendre ce qui s’est passé. Le but c’est de comprendre ce qui s’est passé puisque la victime dit ne se souvenir de rien".