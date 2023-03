Appel à projets sur l'histoire du street art en Belgique

Tu es un∙e jeune auteur∙e, réalisateur∙rice motivé∙e et inspiré∙e ? La RTBF lance un nouvel appel à projets de podcast natif pour son média TARMAC. TARMAC recherche un projet original, rythmé, et immersif sur l'histoire du street-art en Belgique. Objectif ? Faire découvrir au public l'art du graffiti et du street-art en l'inscrivant dans le mouvement culturel hip-hop, de manière ludique et accrocheuse.

Cette série podcast retracera l’histoire du graffiti sous un angle 100% original et/ou créera une enquête autour des légendes du graffiti/street art en Belgique. Quand le street-art a-t-il commencé à faire surface en Belgique ? Quelles ont été les différentes évolutions de cet art ? Qui sont les artistes belges de ce milieu ? Comment le graffiti s’est-il immiscé dans les rues de Belgique francophone ? Quelles sont les motivations, les inspirations, les buts qui animent les graffeurs ? Quels sont les graffs les plus célèbres de la Belgique francophone ? Comment la Belgique s’inscrit sur la scène internationale grâce au street-art ?

Dans ce podcast, c’est un ou une incarnant·e fort·e qui plongera l’auditeur·ice à la découverte de ce mouvement.

Trois projets seront présélectionnés et recevront une enveloppe de développement. Dans un deuxième temps, un seul projet parmi les trois sera sélectionné pour une production complète de la série.