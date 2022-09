Appel à projets « rénovation énergétique des infrastructures sportives ». Les gagnants namurois sont….

Le hall de Sart-Saint-Laurent de Fosses-la-Ville a obtenu un subside conséquent pour démolir et reconstruire entièrement son hall omnisport avec les normes énergétiques modernes. "Le bâtiment avait été rénové voici 20 ans, à une époque où les considérations énergétiques n’étaient pas toujours une priorité" nous précise l’échevin des sports et loisirs, le MR Bernard Meuter.

Pour l’heure, l’échevin se préoccupe du montage financier dans un contexte de hausse générale des prix de la construction.

Quoiqu’il arrive, subsides européens obligent, les travaux devront débuter en 2024 pour une conclusion de projet idéalement fixée début 2025.

Des choix de construction et d’options énergétiques seront à faire, mais les citoyens et les nombreux clubs profitants des installations disposeront bientôt d’un outil moderne et parfaitement isolé.