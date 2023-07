Appel à projets pour une collection de 3 à 5 documentaires pour Tipik

Une crise sanitaire sans précédent, un accroissement des inégalités sociales, d’énormes défis environnementaux, une opinion publique de plus en plus polarisée, des avancées technologiques qui nous dépassent : l’ampleur des enjeux auxquels nous sommes collectivement confrontés est déroutante.

Plus que jamais, nous avons besoin de comprendre le monde qui nous entoure, de nous laisser inspirer par des figures touchantes et des histoires authentiques, profondes et percutantes.

Le genre documentaire offre l’opportunité unique d'explorer des sujets complexes de manière approfondie, et répond à cette demande croissante de contenu informatif et engagé. Il permet de nouvelles perspectives, entretient l’empathie et l’ouverture à l’autre, il a le pouvoir de transformer durablement notre façon de voir et d’agir.

C’est dans ce contexte que Tipik lance un appel à projets pour une collection de trois à cinq documentaires sociétaux belges francophones, et reliés par un format et/ou un angle original. La thématique est volontairement libre, afin de permettre à des idées inattendues d’émerger.