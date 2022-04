Appel à projets de podcasts natifs « La démocratie »

Les podcasts natifs sont des programmes sonores diffusés sur le web et dans les applications de podcasts. Ils diffèrent des séries ou émissions radio traditionnelles car, étant des productions web, ils laissent place à une liberté quasi infinie de ton et de format.

La RTBF te lance un nouveau défi puisqu'elle te propose de nous soumettre ton propre PODCAST avec pour thème "La Démocratie".

Dans un contexte mondial où la démocratie est challengée par les phénomènes migratoires, par la montée des extrêmes et du populisme, par les nouvelles technologies et les GAFAM, et où les jeunes ont de moins en moins confiance en leurs représentants et la politique 2/4 en général, comment réagissent-ils et elles, et quels sont leurs ressentis ? Se désintéressent-ils et elles totalement de leur propre pouvoir, ou bien créent-ils et elles de nouveaux modèles ? Comment devrait fonctionner la démocratie selon eux et elles ? Ce podcast vise à donner la parole aux 15-25 ans sur ces questions ... voilà ce qui devra être développé.

Bien entendu, le/la gagnant.e de cet appel à projet se verra remettre une belle somme pour créer sa série de podcasts et les diffusera sur ses antennes.

Comment s’y prendre ?

> tu proposes un contenu propre au podcast natif (audio), c’est-à-dire un contenu adapté au format d’un podcast natif diffusé sur le web, les réseaux sociaux et dans les applications de podcast (liberté de ton et de format, thématique originale, storytelling & rythme spécifiques…) et consommé " en transit " et à la demande

> Tu proposes un contenu adapté à la production d’un podcast natif en termes de démarche, d’écriture, de moyens financiers, logistiques et techniques, du nombre de jours d’enregistrement, et d’équipes créatives (auteur·e·s, producteur·rice·s, réalisateur·rice·s, ingénieur·e du son…), de montage, de ton… durant tout le processus de création et de production

> Tu tiens compte d'un format de minimum 10 épisodes de 10 à 20 minutes environ, en fonction de l’histoire que l’équipe souhaite raconter et de la cohérence budgétaire ; ainsi que la production graphique et les contenus de promotion sur le web et les réseaux sociaux. Les projets par les sujets, le ton, les intervenants… démontrent une proximité avec la culture belge francophone dans toute sa diversité

!! Diversité : le comité de sélection sera attentif à la diversité (âge, genre, catégorie socioprofessionnelle, origine, handicap) parmi les équipes de création et/ou les intervenants dans le podcast natif.

Les projets auront pour vocation de s’adresser au public de Tarmac et au-delà.

Le projet doit donc répondre aux caractéristiques citées ci-dessus, être présenté par un producteur indépendant dont l’objet social relève en ordre principal du secteur audiovisuel, soit personnes physiques sous statut d’indépendant, soit constitué en société commerciale ou ASBL.

Tu devras aussi remettre un dossier qui inclut tous les éléments suivants et le déposer avant le 20 juin 2022 à midi qui comprendra : Un pitch (une page maximum) | Une note d’intention de de l’auteur·rice principal·e (démarche, enjeux, démarche générale…)

La structure du podcast et mécanique des épisodes, notamment les thématiques et/ou intervenants, le nombre d’épisodes (minimum 10) et la durée d’un épisode (entre 5 et 15 min.), une bible du podcast (intentions de réalisation) : ton, intervenants (présentateur s’il y a, interviewés…), ambiance, lieux éventuels, archives sonores éventuelles, moodboard sonore…), une note concernant le public cible et les contenus à créer pour l’atteindre sur les réseaux sociaux, une note d’intention du·de la producteur·rice (potentiel et adéquation du projet à la demande), un budget détaillé du projet, un planning de production, un épisode essai de maximum 10 minutes.

Les dossiers peuvent être envoyés en utilisant le formulaire ci-dessous et sache que le projet sélectionné recevra une enveloppe entre 15 000 et 25 000 euros.

Bon travail et bonne chance à toutes et tous !

N'hésite pas bien entendu à nous contacter si tu as des questions au sujet de cet appel à projets: tarmac@rtbf.be