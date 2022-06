Appel à projets de documentaires Tipik : "Des solutions existent"

Tipik lance un appel à projet pour un documentaire unitaire visant à mettre en lumière des solutions aux défis actuels les plus pressants en Belgique et inspirer le changement.

Changement climatique, accroissement des inégalités, montée du populisme, perte de biodiversité, vieillissement de la population et précarité de l’emploi... Difficile aujourd’hui de ne pas se laisser submerger par l’ampleur et la complexité des enjeux auxquels nous sommes confrontés.

Dans ce contexte, la manière de raconter les histoires est plus que jamais essentielle. En adoptant une approche constructive, en mettant en lumière les solutions possibles aux problématiques explorées, en encourageant l’écoute, le dialogue et l’empathie, les films et documentaires peuvent transformer profondément notre façon de voir et d’agir.

Nous recherchons un projet audacieux, inspirant, surprenant, qui ose casser les codes et mixer les genres. Nous recherchons un ou des auteur.rices et réalisateur.rices capables d’une grande rigueur journalistique et d'une empathie sincère envers les sujets explorés et personnes rencontrées. Nous recherchons des protagonistes inspirants, charismatiques, drôles, passionnés, touchants, provocateurs et proches du public cible. Nous recherchons des histoires surprenantes et riches en émotions.

Ce documentaire unitaire d’environ 70 minutes sera destiné prioritairement aux jeunes adultes (25-39 ans) en Belgique Francophone, public cible de Tipik.

Voir ci-dessous le récapitulatif des éléments principaux.