Le podcast permettra de saisir les raisons qui ont poussé plusieurs créateur·ice·s à faire une pause, voire à s’arrêter complètement, pour préserver leur santé mentale. Sur YouTube par exemple, la concurrence exacerbée, le rythme effréné de sortie des vidéos et des productions plus volumineuses et plus coûteuses en énergie pousse à bout des vidéastes aguerri·e·s.

Pour des créateur·ice·s plus confidentiel·e·s, le besoin de rentabilité peut aussi mettre à mal la santé mentale. Sans oublier le cyberharcèlement parfois constant, pour les femmes notamment.