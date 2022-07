Appel à projet de documentaire pour La Une : réinventer la démocratie

La Une lance un appel à projet pour la production d’un documentaire unitaire de 70 minutes visant ni plus ni moins à réinventer la démocratie ! Concrètement, nous souhaitons explorer, interroger, écouter ce qui dérange et pose question dans notre système politique actuel, pour ensuite en explorer les pistes de solutions possibles.

En 2024, les belges seront appelés à voter aux prochaines élections régionales, fédérales et européennes. Ce passage aux urnes survient dans un moment de défiance croissante envers les élus et le système politique de manière générale, quelques années après une crise sanitaire dont beaucoup sortent encore péniblement la tête de l’eau et qui a plus que jamais mis les hommes et femmes politiques au pied du mur.

Mais le covid-19 est-il seul responsable ? Quels sont les disfonctionnements et lacunes éventuelles que les évènements récents auraient permis de révéler ? Comment expliquer ces taux d’abstentions de plus en plus élevés, tant chez nous en 2019, que récemment dans le cadre des présidentielles françaises et en particulier chez les jeunes ? Qu’ont à dire les nouvelles générations aux précédentes, et comment faire pour les impliquer davantage dans l’orientation de l’avenir ? Le système de démocratie représentative actuel est-il encore adapté à répondre aux besoins des citoyens et aux enjeux écologiques et humains actuels ? Sinon, d’autres formes de gouvernance sont-elles en train de voir le jour ?

Il y a quelques décennies, Churchill estimait que “La démocratie est le pire des régimes politiques... si on fait abstraction de tous les autres.” Plus d’un demi-siècle plus tard, cette observation est-elle toujours de circonstance ? Sans aller pour autant voir à l’autre bout du monde, y a-t-il d’autres exemples et initiatives en Belgique ou près de chez nous qui laissent entrevoir d’autres façons de s’organiser et cohabiter ensemble ?

Nous recherchons un projet documentaire visant à explorer ces questions dans une démarche et un ton résolument constructif, qui n’aie pas peur d’aborder les tabous et de réinterroger les fondements de notre démocratie actuelle. Nous recherchons une équipe capable d’écoute et d’empathie, qui soit désireuse d’aller à la rencontre de protagonistes diversifiés et de nous en faire ressentir les besoins et préoccupations. Nous recherchons un projet qui apporte davantage de questions que de réponses, et parvienne à nous plonger au cœur de l’humain tout en ouvrant de nouvelles perspectives quant à l’avenir.