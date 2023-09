Appel à la vigilance : l'abus de Prégabaline engendre des effets indésirables graves

Chaque profession médicale doit être consciente des effets secondaires potentiels et des dangers associés à la prescription de médicaments. La prégabaline, souvent saluée comme une aubaine pour traiter, entre autres, l’anxiété, a récemment fait l’objet de controverses inquiétantes. Le point avec Caroline Depuydt, psychiatre et cheffe de service à la clinique Fond’Roy et directrice médicale adjointe d’Epsylon.

Le Dr Depuydt, psychiatre, lance un débat pour conscientiser le monde médical et le grand public. Depuis des années, elle prescrit régulièrement de la prégabaline dans le cadre de son indication pour le trouble anxieux généralisé : "Il m’a été présenté comme une alternative raisonnable, dans le cadre de l’anxiété, pour éviter ou diminuer l’usage des benzodiazepines dont on connaît le risque addictif depuis longtemps. Une à deux prises par jour et une longue durée d’action, sans risque de dépendance, cela semblait prometteur."

Données interpelantes

Cependant, le Dr Depuydt a été confronté aux données suivantes :

Des patients ont relaté l’apparition de phénomènes de sevrage quand ils ont souhaité diminuer la dose ou arrêter le traitement.

Sur les réseaux sociaux, où elle est active, elle a reçu des centaines de témoignages, en feedback d’une vidéo sur la prégabaline (ayant fait 1 million de vues), dénonçant un mésusage de cette molécule : abus, utilisé comme une drogue euphorisante, parfois seule, souvent accompagnée d’autres molécules (comme le tramadol ou le fentanyl, des opioïdes), overdose, circulations sur le marché noir, prise de doses massives, appelée "drogue du pauvre". Toutes ces pratiques ayant lieu en Europe, en Angleterre, aux Etats-Unis et au Maghreb.

"Ces deux données m’ont amené à me poser des questions sur cette molécule, alors que je n’avais reçu aucune information ni des firmes pharmaceutiques, ni de l’agence de vigilance des médicaments, sur le potentiel addictif et le risque d’abus lié à la prégabaline. Pourtant, en tant que médecins, il me semble indispensable que nous soyons informés de ces dérives afin d’envisager nos prescriptions avec encore plus de prudence" souligne le Dr Depuydt.