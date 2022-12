Appel à candidatures jusqu'au 31 janvier 2023 : ProPulse classique rejoint le Festival Musiq3

Vous êtes un, une artiste ou un ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Le Festival Musiq3-Propulse vous donne la possibilité de présenter votre projet devant des programmateurs et programmatrices de salles et autres professionnels du secteur.

Le Festival Musiq3 2023 prend sous son aile la partie classique de ProPulse, dont l'objectif est de présenter à des professionnels du secteur musical classique un échantillon d'artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le but de faire rayonner ces projets d'artistes, émergents pour la plupart, auprès des programmateurs et programmatrices de salles et autres professionnels du secteur.

L'aile classique de ProPulse rejoint le festival Musiq3 en 2023, qui en reprend l'organisation. Cinq artistes ou ensembles de la Fédération Wallonie-Bruxelles seront sélectionnés par un jury externe sur base d'un dossier. Ils se produiront dans un format court de 30 min au Studio 1 de Flagey devant des programmateurs et programmatrices le vendredi 30 juin 2023, jour de l'ouverture du festival.

L'appel à candidatures est ouvert à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 janvier 2023 à minuit.

Pour être recevable, le projet artistique doit être porté par un artiste ou groupe artistique professionnel domicilié en Fédération Wallonie-Bruxelles et faisant intervenir une équipe artistique relevant majoritairement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le dossier doit comporter une présentation du projet artistique, une biographie des artistes, les coordonnées de contact ainsi que des liens audios/vidéos si possible. Merci de l’adresser à : propulse@festivalmusiq3.be