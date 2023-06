Appâts pour rongeurs : un danger pour vos animaux de compagnie

Durant l’hiver, on aura pris soin de disposer ces substances dans nos abris de jardin, dans les recoins de nos serres, peut-être aux abords de nos poulaillers pour éviter la prolifération de ces rongeurs comme les rats, les souris, les campagnols.

A la période de l’année où le soleil revient, on commence donc à nettoyer le jardin et préparer les terrasses, on rouvre les accès aux abris extérieurs, au garage, et surtout on laisse le chien et le chat probablement plus souvent dans le jardin sans une surveillance constante.

Les ingestions (directes ou indirectes par ingestion de la proie contaminée chez le chat) sont donc malheureusement rencontrées et observées, ce qui met gravement en danger la vie de nos compagnons à quatre pattes.

Il faut également préciser que ce type d’intoxication est également en tête des actes de malveillance vis-à-vis des chiens et chats (on cache ces anticoagulants dans des boulettes que l’on donne volontairement aux animaux). Ce type de comportement est bien entendu sévèrement punissable, rappelle Bénédicte Flament.